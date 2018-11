Brits leger omarmt immigrant

De wervingsactie van de Britse landmacht, luchtmacht en marine komt op een moment dat de populariteit van het leger onder druk staat. Het aantal zelfmoorden van militairen die terug zijn gekomen van dienstverband in vooral Irak en Afghanistan, is het afgelopen jaar schrikbarend opgelopen. Eind september hebben weer vijf miltairen zelfmoord gepleegd, zo werd afgelopen week bekend. Dit jaar is er al sprake van 42 zelfmoorden onder dienende of voormalige militairen.

De hoge druk van het militaire bestaan betekent dat er op dit moment een tekort is van ruim 8000 militairen op een totale legermacht van iets minder dan 100.000 personen.

Het verwelkomen van immigranten is daarnaast saillant, omdat de afgelopen jaren met man en macht wordt getracht om het aantal immigranten te verminderen. Dat was zelfs de belangrijkste reden voor veel Britten om voor een vertrek uit de Europese Unie te stemmen.