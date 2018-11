Geen nieuwe rechters in cokezaak

De verdediging in de zaak had om nieuwe rechters gevraagd, omdat ze geen inzage kregen in dossiers van andere verdachten van een onderschept coketransport van 1100 kilo in Raamsdonksveer. De drugs werden in december 2015 gevonden in een lading ananassap. Volgens de rechtbank was die inzage ook niet noodzakelijk voor de beoordeling van het bewijs in de strafzaak.

De zaak is door justitie gesplitst. In de rechtbank in Den Bosch staan de vermeende opdrachtgevers terecht, in Middelburg de andere verdachten.

De bekende zakenman Van L. wordt concreet verdacht van de invoer van 1100 kilo coke, met een straatwaarde 30 miljoen euro, uit Colombia. Ook zou nog 3000 kilo cocaïne naar de haven van Antwerpen zijn vervoerd. Dit zat tussen bananen. Zelf ontkent hij ten stelligste. „Ik kende de andere verdachten niet eens”, zei hij maandag.

Behalve Van L. staan nog acht verdachten terecht, onder wie hoofdverdachte Thomas K. Naast de twee grote drugstransporten worden ze ook verdacht van andere drugstransporten, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Voor de strafzaak zijn zeventien dagen uitgetrokken en zijn op 19 november de strafeisen en op 24 januari de uitspraak gepland. De vraag om nieuwe rechters heeft weliswaar tot vertraging geleid, maar dat past nog wel in het tijdsschema. De zaak wordt dinsdagochtend voortgezet.