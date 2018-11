China op het matje

Tibetaanse jongeren protesteerden in Genève tegen China. Ⓒ foto REUTERS

Sjanghai - China krijgt vandaag in Genève een fikse tik op de vingers tijdens een vergadering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Peking heeft zoals afgesproken een rapport opgesteld over de mensenrechten in het land en daar is volgens veel andere VN-lidstaten flink wat op aan te merken.