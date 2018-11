Trump: ontmoeting met Poetin in Parijs onzeker

In Helsinki lukte het, maar gaat het in Parijs ook gebeuren? Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump gaat er niet van uit dat hij aan het eind van de week in Parijs een gesprek heeft met Kremlin-leider Vladimir Poetin. „Ik weet niet zeker of we in Parijs een ontmoeting zullen hebben, vermoedelijk niet”, zei Trump maandag in Washington. „Tot nu toe hebben we niets geregeld.”