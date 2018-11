’Fatale overtrek nekte ramptoestel Lion Air’

Dat zegt de Nederlandse luchtvaartdeskundige Benno Baksteen, zelf gepensioneerde KLM-captain. Volgens hem ontstaat een overtrek of ’stall’ als een vliegtuig te weinig snelheid heeft tijdens het opstijgen, waardoor het toestel niet genoeg luchtdruk onder de vleugels heeft om in de lucht te blijven. „Dat is echt crisismanagement, omdat het toestel dan ineens ongecontroleerd uit de lucht valt. Het vereist optimale vaardigheid van piloten om die bedreiging het hoofd te bieden.”

De veiligheidsautoriteiten in Jakarta lieten gisteren na een eerste onderzoek weten dat de snelheidsmeter van het vliegtuig al een paar vluchten kapot was. „Als de instrumenten niet meer de juiste indicaties geven en de vliegers weten dat niet meteen op correcte wijze te duiden, kan er in potentie een levensgevaarlijke situatie ontstaan”, meent Baksteen.

Het euvel werd verholpen, maar kennelijk niet goed genoeg. Daarom ligt de vliegmaatschappij zwaar onder vuur van nabestaanden.

Alle 189 inzittenden kwamen om bij de crash in zee op een binnenlandse vlucht, een kwartier na de start. Passagiers op de voorgaande vlucht van Bali naar Jakarta stonden volgens ooggetuigen al doodsangsten uit door de sterk wisselende snelheids- en hoogteverschillen van het toestel.

Lion Air en Boeing willen eerst het complete onderzoek afwachten alvorens conclusies te trekken uit de crash, die zich in minder dan een minuut zou hebben voltrokken. De 737MAX, die pas twee maanden geleden uit de fabriek was afgeleverd, stortte volgens de zwarte doos razendsnel naar beneden en spatte bij contact met het zeewater uit elkaar.

De grote vraag is volgens Baksteen in hoeverre de piloten op de hoogte waren van het dodelijke euvel. „Dat zou in procedures en documentatie vooraf duidelijk moeten zijn. Maar die laten helaas soms in de luchtvaart te wensen over.” Baksteen wacht op het verder uitlezen van de zwarte dozen met cruciale informatie over de exacte oorzaak van de crash.