De nabestaanden van Sybine Jansons en de vrouwen die door Martin C. (56) zijn verkracht, zijn woedend dat de gevaarlijke crimineel toestemming heeft gekregen voor verlof. „De behandelaars in de klinieken waar C. verbleef, hebben zeer kritisch gerapporteerd over C. Ook de rechter vond hem te gevaarlijk om vrij te laten.”