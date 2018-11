Europees register wapen in strijd tegen terrorisme

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft in Parijs afspraken gemaakt met zes andere EU-ministers van Justitie om de grensoverschrijdende strijd tegen terrorisme effectiever te voeren.

Dit deed hij tijdens een conferentie die was georganiseerd door zijn Franse ambtgenoot Belloubet. In aanwezigheid van collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Spanje, benadrukte Grapperhaus de noodzaak van betere informatie-uitwisseling over terrorisme in EU-verband. Het in Den Haag gevestigde EU-agentschap Eurojust moet een Europees anti-terrorisme register opzetten zodat deelnemende landen snel kunnen handelen.

Tijdens de conferentie is ook gesproken over het verwijderen van terroristische berichten op internet. De bewindsman vertelde eerder al dat met EU-lidstaten te willen regelen. Ieder EU-land kan individueel met een bevel komen om berichten van internet te laten verwijderen. ,,Naast snelheid is zorgvuldigheid hierbij van belang. Het nationale recht moet van toepassing blijven bij grensoverschrijdende situaties’’, aldus Grapperhaus.

Ook steunt hij het voorstel om in EU-verband een expertisecentrum op te richten voor slachtoffers van terrorisme.