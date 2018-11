Sybine Jansons was 13 toen ze werd vermoord. Ⓒ ANP

Sybine Jansons (13) fietste op 19 januari 1999 van school in Doorn naar haar huis in Maarn. Vader Arjen en moeder Tineke waren ’s avonds diep bezorgd omdat hun dochter nog niet thuis was gekomen. Waar was ze?