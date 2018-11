RWS keurt Amsterdams plan voor brug over IJ af

De fietsbrug die Amsterdam voor ogen heeft over het IJ, is afgeketst door Rijkswaterstaat. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Rijkswaterstaat heeft de plannen van de gemeente Amsterdam om een honderden miljoenen kostende brug over het IJ aan te leggen afgekeurd. Volgens Rijkswaterstaat zijn alle zes de varianten van de Javabrug die de hoofdstad aan de vaarwegbeheerder heeft voorgesteld voor de scheepvaart onveilig, zo is in een schrijven medegedeeld. De gepeperde brief is een klap in het gezicht van de hoofdstad, die kostte wat kost een fietsbrug over de drukke vaarweg wil aanleggen.