Lustmoordenaar gaat op verlof

Nabestaanden van Sybine en twee vrouwen die in 1999 op gruwelijke wijze door Martin C. werden verkracht, vinden het verlof onbegrijpelijk. Ze zijn boos en angstig, zo schrijven ze in een brief aan De Telegraaf.

Martin C. verkrachtte en vermoordde de 13-jarige Sybine Jansons toen hij net vrij was na een negenjarige celstraf wegens een reeks verkrachtingen. Hij kreeg 18 jaar en tbs.

Sybine Jansons was 13 toen ze werd vermoord. Ⓒ Foto ANP

Vorig jaar bij een zitting over de verlenging van de tbs van C. bleken alle seinen van behandelaars en de rechtbank nog op rood te staan. De rechters stelden op basis van rapportages uit de kliniek vast dat de behandeling van de man zeer moeizaam verliep en dat de kans op nieuw seksueel gewelddadig gedrag erg groot was.

Vandaag mag C. ineens buiten de kliniek op begeleid verlof. Dat staat in een brief van het Openbaar Ministerie die deze krant heeft ingezien. De nabestaanden en slachtoffers ontvingen de brief op 1 november.

De gruwelijke moord en de achtergrond van de verdachte vertonen veel parallellen met de lustmoord op Anne Faber. Ook C. was in het verleden veroordeeld voor ernstige zedenzaken en kreeg toen geen tbs opgelegd terwijl dat wel voor de hand lag.

De advocaat van C., Hans Anker, wil niet reageren op het verlof.

