Nederland zet regio Antwerpen op ’code oranje’

Daarmee worden alle niet-essentiële reizen afgeraden, worden mensen die toch naar Antwerpen gaan gevraagd om in quarantaine te gaan, en zullen verzekeringen een reis mogelijk niet dekken.

Het kabinet heeft dit besluit genomen omdat het aantal besmettingen in Antwerpen de afgelopen periode fors is gestegen. Mensen kunnen wel door de provincie naar hun bestemming reizen als deze buiten het ’oranje’ gebied ligt, maar het advies om niet te stoppen om te rusten of te tanken.

In de provincie is tussen 23.30 en 6.00u een avondklok ingesteld, al is die dinsdagnacht nog niet van kracht, werd ’s avonds besloten. Het papierwerk was niet op orde.

Bekijk ook: Vanavond dan toch geen avondklok in Antwerpen

Eerder zette Nederland Barcelona op code oranje. Zweden, Kroatië, Bulgarije en Roemenië stonden dat al, net als Lissabon en een tweede regio in Spanje.

Antwerpen

In België hebben virologen de afgelopen dagen herhaaldelijk gewaarschuwd voor het virus in Antwerpen. Terwijl de ’coronalijn’ met besmettingen in steden als Genk en Brussel afvlakte en naar beneden liep, piekte Antwerpen met een haast exponentiële lijn. „Een volledige lockdown is de enige oplossing”, zei Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde en vicedecaan aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Viroloog Marc van Ranst vroeg mensen niet naar de ’bruisende en fantastische stad’ te komen.