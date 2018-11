’Boodschappen door vrachttaks duurder’

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Ecorys, dat op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de effecten van de vrachttaks onder de loep heeft genomen.

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen wil in 2023 rekeningrijden voor truckers invoeren. Het komt in de plaats van het Eurovignet. Ook gaat de wegenbelasting voor vrachtwagens omlaag. Verder wil de VVD-bewindsvrouw een deel van de inkomsten teruggeven aan de sector voor ’groene maatregelen’.

De onderzoekers merken op dat het nog onduidelijk is hoe dit geld wordt teruggesluisd naar de transportsector. „Op voorhand is het daardoor onduidelijk of dit de negatieve effecten op de Nederlandse economie volledig compenseert”, valt te lezen in het rapport.

De vrachtwagenheffing heeft het zonder teruggave in zich om een ’goudmijn’ te worden voor de overheid. De schatkist vangt naar schatting jaarlijks 1,1 miljard euro als de heffing op alle wegen wordt ingevoerd en 600 miljoen als truckers alleen de klos zijn op snelwegen. Ter vergelijking: het Eurovignet levert zo’n 190 miljoen euro op en de wegenbelasting 30 miljoen per jaar.

De effecten voor de economie zijn niet mals. Zo kan een heffing op alle wegen 1750 banen kosten, is het slecht voor de concurrentiepositie van onze havens en merken consumenten het aan de kassa.

Duurder

Boodschappen worden komend jaar al duurder door de verhoging van het lage btw-tarief. Een kilometerheffing voor vrachtwagens betekent hogere transportkosten. De verwachting is dat bedrijven, net als in België waar al een kilometertaks is, deze kosten gaan doorberekenen. Dat betekent dat de boodschappen per jaar 8 à 13 euro duurder worden. Dat kan oplopen tot 20 euro per jaar als de overheid niet alleen de hand wil ophouden bij snelwegen, maar bij alle wegen.

Ook het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM), onderdeel van het ministerie, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen. Het instituut stelt ook dat de consumentenprijzen iets toenemen. Het aantal kilometers dat vrachtwagens afleggen zal zeer beperkt dalen met een percentage tussen de 1 en 6 procent. Het kabinet presenteert de kilometerheffing als ’groene maatregel’, maar de vrachttaks zelf zal volgens het onderzoek mogelijk geen enkel effect hebben op de CO2-uitstoot.