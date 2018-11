’Russen wilden helpen Assad Syrië uit te krijgen’

Uri Rosenthal: „Het verschil tussen een lintje en wachtgeld is vaak flinterdun.” Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Den Haag - De Russen hadden willen meewerken aan machinaties om dictator Assad aan het begin van de burgeroorlog in Syrië weg te krijgen. Dat beweert voormalig buitenlandminister Uri Rosenthal in zijn politieke memoires, die vandaag verschijnen. De bewering is opmerkelijk, aangezien de Russen voor zover bekend Assad altijd in het zadel wilden houden.