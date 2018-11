Toename van rechts-extreem geweld

Ideologische vernieuwing en gebruik van internet geven de rechts-extremistische scene in West-Europa, inclusief Nederland, een nieuwe impuls en vergroten de polarisatie tussen rechts-extremisten en hun links- en islamitisch-extremistische tegenstanders.

Het rechts-extremisme past zich aan aan de moderne tijd. Door internet worden internationale thema’s snel door rechts-extremisten overgenomen. Zo lijkt de vluchtelingencrisis vanaf 2015, in combinatie met de al langer levende grieven over de islam en jihadisme, in West-Europa een katalysator van rechts-extremistisch geweld te zijn geweest.

In Nederland komt rechts-extremistisch geweld vooral uit ongeorganiseerde hoek, van kleine groepjes of personen die niet noodzakelijkerwijs behoren tot een organisatie die als radicaal bekendstaat. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de NCTV waarschuwen voor de niet-gewelddadige dreiging die uitgaat van rechts-extremistische handelingen zoals het demoniseren van ideologische tegenstanders.

Volgens de NCTV zijn acties zoals de de mislukte aanslag in 2016 op een moskee in Enschede in het huidige klimaat van maatschappelijk en politieke polarisatie nog steeds voorstelbaar.