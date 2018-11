Een op twaalf jongeren ’psychisch ongezond’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

DEN HAAG - In de periode 2015-2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen volgens eigen zeggen psychisch ongezond, één op de twaalf dus. Tien jaar eerder was het 7 procent. Dat maakt het CBS op uit de eigen, algemenere Gezondheidsenquête onder 15.000 deelnemers. De cijfers over de jongeren zijn daar uitgelicht.