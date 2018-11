Schimmel verdrijft stel uit slaapkamer

Abdul en zijn vrouw Amina zijn hun slaapkamer ontvlucht vanwege de schimmel. Nu slapen ze in de woonkamer. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Al maanden slapen Abdul Bilaakab (52) en Amina Benaji (46) in de woonkamer. Een hardnekkige schimmel heeft het Rotterdamse stel uit de slaapkamer verdreven. En het einde van de overlast komt maar niet in zicht: „De bouwdrogers die ons moesten helpen, hebben we de deur uitgedaan. Want daarvan sloeg mijn pacemaker op hol.”