VVD: verbied rooftas met dubbele wand

De liberalen presenteren een plan tegen winkeldiefstal, een vorm van criminaliteit waarvan Nederlandse ondernemers relatief veel last hebben. „Wereldwijd staan we op plek twee als het gaat om het aantal winkeldiefstallen per hoofd van de bevolking”, weet VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer, die zich naar eigen zeggen ’kapot geschrokken’ is van de grote aantallen.

Het Kamerlid wil onder meer dat zogenoemde rooftassen worden verboden. Dat zijn tassen die een dubbele wand van bijvoorbeeld aluminiumfolie hebben, waardoor detectiepoortjes niet kunnen achterhalen of er spullen in de tas zitten die niet zijn afgerekend. Daardoor gaat er geen alarm af als een dief met bijvoorbeeld dure kleding naar buiten loopt. Die aangepaste tassen zelf zijn niet verboden, en daarin wil de VVD verandering zien.

Dat kan bijvoorbeeld door een landelijke verordening in te stellen, waardoor een bezitter van zo’n tas ook de klos is als hij wordt gepakt nog voordat hij gaat stelen. In sommige gemeenten is zo’n rooftassenverbod al in de plaatselijke verordening opgenomen, maar de liberalen willen dat dit ook landelijk gebeurt.

Bendes

„Een derde van de winkeldiefstallen wordt toegeschreven aan georganiseerde bendes, waarbij sprake is van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen zoals Bulgaren en Albanezen”, schrijft de VVD in de notitie tegen winkeldiefstal. Omdat deze bendes rondtrekken, worden zij in verschillende regio’s vervolgd als ze worden gepakt. En omdat de zaak dan vaak als één winkeldiefstal wordt behandeld, vallen de straffen tegen, vindt de VVD. Wörsdörfer: „Informatie wordt nu niet of nauwelijks gedeeld tussen arrondissementen. Ik wil dat we delicten uit verschillende regio’s bij elkaar op kunnen tellen, zodat we straf op straf kunnen stapelen.”

Hier is een rooftas in beslag genomen: