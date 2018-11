Superbacteriën zorgen jaarlijks voor 33.000 doden

Vooral in het zuid-oosten van Europa is de sterfte hoog. Ⓒ The Lancet

LONDEN - Ieder jaar sterven 33.000 mensen in Europa door een zogeheten superbacterie die resistent is tegen meerdere soorten antibiotica. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) meldt dat de ziektes die mensen door de bacteriën krijgen vergelijkbaar zijn met de griep, tbc en hiv samen. Het onderzoek van het ECDC is maandag gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.