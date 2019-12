Cokesnuivende kerstman-trui uit de winkel gehaald

De sweater is direct van de site van het bedrijf in Canada gehaald. „Deze kledingstukken zijn in strijd met alles waar wij als bedrijf voor staan”, zegt Walmart in een verklaring.

Op de trui staat de kerstman met overduidelijk drie lijntjes cocaïne voor z’n neus met de tekst ’laat het maar sneeuwen’. In het bijschrift wordt echt duidelijk wat er bedoeld wordt: „We weten allemaal hoe sneeuw werkt. Het is wit, poeder, en het komt rechtstreeks uit Colombia. En dat is slecht nieuws als je op de Noordpool woont. Daarom vindt de kerstman het heerlijk als hij even kan genieten van Colombiaanse kwaliteitssneeuw”.

Kerstman met broek naar beneden

Ook andere kledingstukken met dubbelzinnige teksten en een kerstman met z’n broek naar beneden, zijn offline gehaald.

Volgens Global News Canada waren veelklanten ’not amused’ over de trui, al konden ook wel veel mensen de lol inzien van een ’witte kerst’.

De leverancier van de sweater lacht het laatst, want op social media is iedereen op zoek naar een adres om de trui te bestellen.