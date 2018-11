Actie Duitse politie tegen mensensmokkel

BERLIJN - De Duitse politie is dinsdag met veel mankracht in actie gekomen tegen een bende die wordt verdacht van mensensmokkel. In totaal werden 47 woningen doorzocht in drie deelstaten. Volgens een woordvoerster zijn vier personen gearresteerd. Zij zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het arrangeren van zo’n tweehonderd schijnhuwelijken om mensen aan een verblijfstatus te helpen.