’Oudere bij verhuizing uitgekleed’

Met stijgende verbazing lees ik alle maatregelen die scheefwonen moeten tegengaan. Mijn 91-jarige vader woonde in een normale gezinswoning die te groot was voor één persoon. We besloten voor een aanleunwoning te kijken en vonden een geschikte plek.

Toen begon de misère: heeft iemand weleens de kosten opgeteld die het met zich meebrengt als iemand gaat verhuizen? Het huurhuis was goed bewoond geweest en al die tijd goed onderhouden. Na 23 woonjaren is er de gebruikelijke slijtage, is de keuken uitgebreid met kastjes en in de badkamer is een handdoekrekje en nieuwe wasbak met nieuwe spiegel geplaatst.

Voor de oplevering heeft mijn vader alles moeten laten slopen om het huis kaal te kunnen opleveren. Zelfs een nieuwe dekvloer moest er komen. Kosten verhuizing voor mijn hoogbejaarde vader: ruim 6500 euro. Hij is bizar op kosten gejaagd.

Vraagje: vindt u het vreemd dat ouderen blijven scheefwonen? Dit is een praktijkvoorbeeld en ik kan begrijpen dat mensen met een kleine portemonnee dit niet kunnen betalen.

Dank aan verhuurder VB&T voor de starre houding en het uitvoeren van de bizarre regels die scheefwonen in stand houden.

Angele Hennen Hensen