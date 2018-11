Leider Cuba krijgt warm welkom in Noord-Korea

Het komt zelden voor dat zittende buitenlandse staatshoofden een bezoek brengen aan Noord-Korea, een geïsoleerde dictatuur. Het land rolde dan ook de rode loper uit voor Díaz en zijn vrouw. Kim trok afgelopen weekend zelf naar het vliegveld van Pyongyang om zijn bezoekers op te halen. Hij liet daar ook een legertje topfunctionarissen opdraven.

In een staatskrant verschenen tientallen foto’s van het bezoek. Die moesten kennelijk aantonen dat het klikt tussen de leiders. Te zien is hoe Kim en Díaz elkaar omhelzen, elkaars handen vasthouden in een auto en lachend het glas heffen tijdens een banket. De leiders bezochten ook een optreden, met de naam „een glorieus land.”