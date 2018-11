Gewonde door omvallen kraan bij Erasmus MC

1 / 2 1 / 2 Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - Bij het oude gedeelte van het Erasmus MC in Rotterdam is een bouwkraan omgevallen tijdens sloopwerkzaamheden. De kraanmachinist is gewond geraakt. „Hij wordt in de ambulance nagekeken en is aanspreekbaar”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.