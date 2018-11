Willem II-supporters nemen juridische stappen

Een trein met 150 Tilburgse supporters werd op het station opgewacht door een peloton ME’ers. Ze werden ingesloten en mochten geen kant op. Burgemeester Femke Halsema had een noodbevel uitgevaardigd omdat er werd gevreesd voor een confrontatie met de harde kern van Ajax, die de Brabanders zou hebben opgewacht in de buurt van het CS. De supporters van Willem II zijn boos omdat zij zich keurig gedroegen, maar toch twee uur werden ingesloten. Volgens supportersvereniging Kingzine was dit een vorm van vrijheidsberoving.

Willem II speelde zaterdagavond in de Arena tegen Ajax, maar een aantal supporters wilde na het politieoptreden liever naar huis dan nog de wedstrijd bijwonen. Dat werd volgens Kingzine echter onmogelijk gemaakt.