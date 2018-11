’Kernenergie moet op de agenda’

Ik zou de heren Nijpels, Klaver, etc. willen adviseren een cursus over de elementaire beginselen van energietechniek te volgen en zich door vakmensen te laten adviseren over energieopwekking en -transitie. Nederland zonder gas? Wie kan zoiets verzinnen! Kolencentrales dicht, en wat dan? Kerncentrales bouwen is duur en duurt lang. Windenergie is geldverspilling. Zonne-energie is uitstekend maar levert te weinig op.

Prof.ir. M. Antal

(EmeritusTUE elektrische energietechniek)