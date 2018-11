’Focus moet op thorium’

Alleen niet de conventionele uranium gestookte centrale met het verfoeide radioactieve afval en het bijproduct plutonium waar kernwapens van gemaakt kunnen worden, maar de moderne, reeds beproefde, in Amerika (eindjaren 1960, begin 1970) thorium centrale. Vrijwel zonder radioactief afval, geen mogelijkheid om atoomwapens te kunnen maken, zeer veilig, goedkoop en thorium wordt in grote mate gevonden in zand. Bij dit type kerncentrale hoeft er ook geen afval de ruimte in geschoten te worden. Kernfysicus Jan Kees Kloosterman van de TU Delft is een pionier op dit gebied.

Frits J. Smit, Spijkenisse