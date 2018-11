’Atoomtaboe door klimaatmaffia’

Helaas, laten de internationale en met name Nederlandse deskundigen zich ondersneeuwen door de ’klimaatmaffia’. Ik snap ook de heren Nijpels, VVD, en met name Samsom, nota bene afgestudeerd in de kernfysica, niet. Alleen Frankrijk doet het goed in Europa en heeft dan ook de laagste CO2 uitstoot. Helaas komen er nooit kernenergiespecialisten in het parlement, talkshows van alle omroepen, etc. aan het woord.

Floris Eijffinger