Rouwende zeehonden nemen afscheid van stervend maatje

„De een na de ander kwam daarna letterlijk afscheid nemen van het dier. Een van de dieren kwam naast hem liggen en legde zijn kop op zijn lichaam. Net als bij een sterfbed”, vertelt Cees van Hoven van zeezoogdierenhulp aan Omroep Zeeland.

De hulpverlener krijgt nog steeds een brok in zijn keel als hij er over nadenkt. Het was de eerste keer dat hij zoiets meemaakte. „Dit zie je normaal alleen in natuurfilms over Afrika waarin olifanten afscheid nemen van een soortgenoot die aan het sterven is. Het is mooi dat zeehonden dit dus ook doen”, aldus Cees.

De zeehond lag op een moeilijke plek. Toen het donker werd hebben de hulpverleners er voor gekozen om het dier te laten liggen. „De locatie is te gevaarlijk mede door de hoge stroomsnelheid en de invallende duisternis voor hulpverleners”, schrijft Zeezoogdierenhulp kop van goeree in een bericht op Facebook.

