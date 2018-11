Vervolgde Spaanse rapper Valtònyc moet wachten

De 24-jarige Valtònyc uit Mallorca werd vorig jaar in Spanje veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf vanwege zijn opruiende teksten. De rechtbank in Brugge bepaalde vorige maand dat hij niet kon worden uitgeleverd, maar het Belgische Openbaar Ministerie tekende beroep aan.

De artiest, die eigenlijk Josep Miquel Arenas heet, riep in zijn nummers onder meer op tot bezetting van de zomerresidentie van de Spaanse koninklijke familie. De hoogste rechter in Spanje acht hem schuldig aan verheerlijking van terrorisme, provocatie van het koningshuis en doodsbedreiging van politici.

Volgens de rechter in Brugge is echter geen sprake van terrorisme, belediging van het koningshuis of bedreigingen. De (hogere) rechter in Gent wil nu eerst antwoord van het EU-hof in Luxemburg op vragen over de strafmaat voordat wordt besloten over uitlevering.