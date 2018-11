50Plus-Kamerlid Sazias met ziekteverlof

Ⓒ © Dijkstra b.v.

Den Haag - Tweede Kamerlid Léonie Sazias (50Plus) gaat met ziekteverlof. Ze heeft een vervolgbehandeling nodig, meldt haar partij in een verklaring. In 2017 werd bij de voormalig tv-presentatrice darmkanker geconstateerd. Sazias meldt dat ze ruimte nodig heeft om de behandeling te boven te komen. „Ik wil en ga me volledig concentreren op mijn herstel.”