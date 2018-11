Zorg om de zorgkosten

Ergerlijk is dat er straks weer zoveel kosten worden gemaakt om nieuwe cliënten te werven. Kortom cliënten weghalen bij een andere zorgverzekeraar. Weggegooid geld! Het wordt nu de hoogste tijd om te kijken of het allemaal efficiënter en goedkoper kan in plaats van de premies (weer) te verhogen. De zorgpremies (inclusief de tandartsdekking voor iedereen!) direct bij de bron incasseren, zoals de ZWV-inhoudingen, zou de meest simpele oplossing zijn. Deze inhoudingen zorgpremies worden overgedragen aan de overheid. De desbetreffende zorgverzekeraar ontvangt van de overheid de ingehouden zorgpremie.

Alleen deze aanpak kan veel kosten besparen: Geen herinneringen sturen van niet betaalde premie, geen incassobureaus, CJIB en deurwaarders inschakelen. Iedereen kiest jaarlijks de zorgverzekeraar. Zorgtoeslag ontvangt de verzekerde zoals nu ook kan. De overheid keert de premies maandelijks uit aan de verzekeraar. De verzekeraar betaalt per patiënt een vast bedrag uit aan artsen, tandartsen (zodat iedeen weer naar de tandarts kan) en apothekers. Terhandstellingskosten zijn soms belachelijk hoog versus de kosten van sommige medicijnen. Ook vele andere behandelingen zouden qua vergoeding gestandaardiseerd kunnen worden. Dit is slechts een kleine greep in de mogelijke besparingen in de zorgkosten.

Waarom is de politiek c.q. de verzekeringsmaatschappijen niet op dit idee gekomen? Een enorme besparing van de administratieve kostenpost worden op deze manier overbodig. Ongetwijfeld zijn er nog vele ander mogelijkheden. En dat alles onder de mom van de vrije markwerking. Velen zouden het oude systeem van het ziekenfonds graag weer terugzien. Dit was door de heer Hoogenvorst bedacht, maar de uitkomt blijkt heel anders dan dat hij zich had voorgesteld.

Wim Knaap, Hoorn