Lavrov bij aankomst in Indonesië naar ziekenhuis

Het persbureau AP meldde eerder op basis van anonieme bronnen dat Lavrov naar het ziekenhuis was gebracht en dat het om problemen met zijn hart zou zijn gegaan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende meteen en liet weten dat het „natuurlijk nepnieuws” was. Het ministerie deelde een video waarin Lavrov glimlacht en zegt dat de berichten over hem niet nieuw zijn onderdeel zijn van „een politiek spel.” „Ze schrijven al tien jaar dat onze president ziek is.”

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat Lavrov in zijn hotel is op het eiland Bali en zich voorbereidt op de G20-top, waarvoor hij in Indonesië is.

Sergej Lavrov Ⓒ REUTERS

Lavrov is bij de G20 de vervanger van president Vladimir Poetin, die in Moskou blijft. Zijn aanwezigheid in Indonesië zorgt voor ongemak bij de andere deelnemers. Westerse landen hebben erop aangedrongen Rusland te weren van de top vanwege de Russische oorlog in Oekraïne, maar gastheer Indonesië wilde dat niet. Volgens de Britse krant The Guardian wordt er geen groepsfoto gemaakt omdat de westerse leiders niet met Lavrov willen poseren.