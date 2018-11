Bedrijven schrikken zich rot van vrachttaks

„Zonder compensatie is dit een platte lastenverhoging voor ondernemers zonder enig maatschappelijk of economisch voordeel”, reageert een woordvoerder van Evofenedex. De belangenbehartiger van verladers en exporteurs pleit voor een compensatieregeling voor bedrijven die schade ondervinden aan het kabinetsplan. „Maar zelfs dan blijft de impact op onze concurrentiekracht nog steeds negatief.”

Ook Transport en Logistiek Nederland pleit voor een vorm van terugbetaling. Deze organisatie heeft echter nog blind vertrouwen in de belofte van het kabinet om truckers te compenseren via een regeling voor groene maatregelen.

Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe het kabinet dit wil gaan doen. „Op voorhand is het daardoor onduidelijk of dit de negatieve effecten op de Nederlandse economie volledig compenseert”, valt te lezen in een onderzoeksrapport van Ecorys.

Eurovignet

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen wil in 2023 rekeningrijden invoeren voor alle truckers. Het komt in de plaats van het Eurovignet waar buitenlandse chauffeurs ook al voor moeten betalen. Ook gaat de wegenbelasting voor vrachtwagens omlaag, dat is een voordeel voor Nederlandse transporteurs.

De vrachtwagenheffing wordt zonder compensatieregeling een ’goudmijn’ voor de overheid. De schatkist vangt naar schatting jaarlijks 1,1 miljard euro als de heffing op alle wegen wordt ingevoerd en 600 miljoen als truckers alleen de klos zijn op snelwegen. Ter vergelijking: het Eurovignet levert zo’n 190 miljoen euro op en de wegenbelasting 30 miljoen per jaar.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat weten dat ze eind dit jaar meer duidelijkheid wil geven over de invulling van de vrachttaks.