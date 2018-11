OM: afpersing met naaktfoto’s op brutale en grove wijze

Hevig trillend van de spanning zat de ogenschijnlijk ’doodnormale’ jongeman Wouter A. dinsdagochtend op zijn stoel tegenover de rechters van de meervoudige strafkamer in Assen. Volgens het Openbaar Ministerie nam hij geen genoegen met ’nee’ als zijn slachtoffers aangaven niet te kunnen óf willen betalen, zodra A. hen afperste met de seksueel getinte foto’s die hem door henzelf via Tinder toegestuurd waren.

Na zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis ging de man opnieuw in de fout. Deze keer als ’hacker’ van een videogame. „Dieptriest dat ik weer zoiets heb gedaan”, verklaarde hij berouwvol.

Stoornissen

De rechtszaak was eerder uitgesteld vanwege nader psychologisch onderzoek. Daaruit blijkt dat de verdachte verschillende ernstige aandoeningen onder de leden heeft: een stoornis in het autisme-spectrum (ASS geheten), dissociatieve gedachten en weinig besef van de werkelijkheid. Daardoor zou hij achter de foto’s van zijn slachtoffers geen mensen van vlees en bloed ’zien’.

Verder is het volgens de psychiater ongewoon dat hij zo weinig herinneringen aan zijn vroege jeugd, zoals de kleuter- en schooltijd, heeft. Ook van de online misdragingen kan hij zich schijnbaar nauwelijks iets herinneren.

A. is een ’first offender’ en heeft geen strafblad. Hij groeide volgens het onderzoeksrapport van de Reclassering in een behoorlijk beschermd gezin op, woont nog thuis en is inmiddels een derdejaars HBO-student finance & control. Zijn school is op de hoogte van de rechtszaken die tegen hem lopen.

’Sextorsion’

Het OM ziet ook in dat een verplichte behandeling het beste voor A. zou zijn, omdat hij anders opnieuw in de fout dreigt te gaan.

Zijn raadsman wil dat de rechtbank de zelfdoding van de Beilense student Stefan Kuik niet meeweegt in de bepaling van de strafmaat. Hij vermoedt dat de nieuwe misdraging, het hacken van een game, verband houdt met zijn mogelijk aangeboren stoornissen. „Hij is in een andere wereld gaan leven, namelijk de digitale wereld”, aldus advocaat Peter Plasman. „Mijn cliënt is doodsbang voor de gevangenis.”

Ook in het buitenland viel iemand voor de avances van de zich als een lustvolle vrouw voordoende A. Een 18-jarige man uit Duitsland met Nederlandse nationaliteit deed daar aangifte van afpersing, iets dat dinsdag aan het strafdossier werd toegevoegd.

Naar eigen zeggen is de online aanwezigheid van de verdachte op dit moment zeer beperkt. „Ik kijk nog filmpjes op YouTube, alleen ter ontspanning.” Opmerkelijk genoeg heeft A. twee hagedissen gekocht om daarmee te leren voor anderen te zorgen. Hij kweekt hiervoor kakkerlakken, die als voer voor zijn nieuwe huisdieren dienen.

Over veertien dagen, op 20 november aanstaande, zal de rechtbank uitspraak doen.