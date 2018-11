VN: ruim 200 massagraven van IS in Irak

Onder de slachtoffers zijn vrouwen, kinderen, bejaarden en gehandicapten. Daarnaast zijn leden van de Iraakse strijdkrachten en politie aangetroffen. Precieze aantallen zijn nog niet te geven omdat pas 28 massagraven zijn geopend. Bij elkaar zijn 1258 lichamen opgegraven.

IS veroverde tussen juni en december 2014 grote delen van het noordwesten van Irak, met Mosul als belangrijkste bolwerk. De terreurorganisatie is volgens VN-gegevens in die periode in Irak verantwoordelijk geweest voor de dood van bijna 33.000 burgers.

Daarnaast raakten door toedoen van de jihadisten volgens de VN meer dan 55.000 onschuldige Irakezen gewond. IS terroriseerde de lokale bevolking, executeerde tegenstanders en richtte zich specifiek op leden van etnische en religieuze minderheden, onder wie christenen en jezidi's.