’Verlof lustmoordenaar onbegrijpelijk’

Zij begrijpt niet dat dit mogelijk is, zeker omdat het niet de eerste keer is. „Het is al vaker voorgekomen dat mensen die een verlenging van hun tbs krijgen vanwege voortdurend gevaar, toch op verlof mogen.” Van Toorenburg trekt aan de bel bij minister Dekker (Rechtsbescherming). „Wij zullen hem hierover bevragen, ook om te kijken of en hoe het systeem op dit punt kan worden aangepast.”

Tweede Kamerlid Van Oosten (VVD) vindt dat de familie van Sybine Janssons recht heeft op meer uitleg. ,,In het bijzonder over de zorgvuldigheid waarmee dit besluit is genomen. Juist omdat men er eerder anders over dacht.’’ Van Oosten benadrukt dat bij een tbs-behandeling soms risico’s komen kijken. ,,We moeten ons realiseren dat bij een behandeling ook wordt gekeken of het aanslaat en of mensen onder voorwaarden kunnen terugkeren in de maatschappij.’’

PVV-Kamerlid Markuszower vreest dat de lustmoordenaar door het verlof ’een seriemoordenaar’ wordt. ,,Tikkende tijdbommen als deze man moeten niet op straat komen. We hebben een slappe minister die moet ingrijpen.’’ De PVV’er vraagt een debat aan om opheldering te krijgen.

50Plus-voorman Krol wordt vooral ’heel boos’ als hij het verhaal leest. ,,Nabestaanden worden voor levenslang veroordeeld. Daders komen er met een veel kortere straf vanaf.’’

Confronterend

Minister Dekker kan zich voorstellen dat de boodschap dat een tbs’er met verlof gaat voor nabestaanden erg confronterend is, meldt zijn woordvoerster. Op dit individuele geval gaat hij niet in.

Wel laat hij weten dat ’met verlof gaan een belangrijk onderdeel is van de behandeling’. ,,Dat gebeurt heel zorgvuldig en stapsgewijs.’’ Voor iemand op verlof mag gaan, wordt er advies ingewonnen bij de kliniek en bij het Adviescollege Verloftoetsing tbs-gestelden.