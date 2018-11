’Gerard is bloedlink voor elke vrouw die in zijn val loopt’

De rechtbank wil hem naast een lange celstraf ook negen maanden behandeling in het Pieter Baan Centrum. Over die straf valt in de tweede helft van volgend jaar een beslissing.

Familie en nabestaanden rekenden ook op zo’n straf. „Deze man is zo ongelooflijk wreed, gewelddadig en op seks belust. Dat is wel duidelijk. Bovendien spreekt hij zichzelf steeds tegen. Wring zich in allerlei bochten in pogingen om eerdere verklaringen weer recht te praten.”

Niks herinneren

„En zodra het hem te moeilijk word, kan hij zich niets meer herinneren. Deze Gerard mag voorlopig niet vrijkomen. Hij is levensgevaarlijk voor elke vrouw die in zijn val loopt. Opname in het PBC is precies waarop we hadden gehoopt”, aldus Monique Laamers in een reactie namens de familie van het slachtoffer.

Het levenloze en grotendeels verbrande lichaam van de 21-jarige Nathalie werd dit jaar in de vroege ochtend van de eerste januari gevonden op het bed van haar woning aan de Concorde in het Gelderse Buren.

Lichterlaaie

Haar woning stond in lichterlaaie, vanuit het hele flatgebouw kwamen dikke pluimen rook. Ambulances, brandweer- en politieauto’s kwamen met gillende sirenes naar de Concorde in Buren. De jonge vrouw was al overleden. Ze lag vastgebonden op haar bed, had een – intussen gesmolten plastic tas – over haar hoofd. Twee weken later kon Van D. als verdachte worden aangehouden.

De man beweerde voor de rechtbank dat hij een geheime seksuele relatie had met Nathalie. Zij bewoonde een huurappartement van een Begeleid Wonen instelling. In de fatale nacht van oud op nieuw zou het stel seks hebben gehad.

De avond was gezellig begonnen. Er waren oliebollen en overal branden kaarsjes en waxine-lichtjes. Toch werd het niet zo gezellig als gedacht, want Gerard en Nathalie kregen knallende ruzie.

Wodkafles

Een ruzie waarbij volgens de Tielenaar zijn vriendin zo boos zou zijn geworden dat ze hem geslagen zou hebben met een ijzeren stang, waarna hij haar met een wodkafles heeft terug geslagen. „Maar dat is weinig aannemelijk”, zo stellen deskundigen, „want de verwondingen op het dode lichaam waren dusdanig ernstig dat ze niet met een fles kunnen zijn aangebracht.

Ook de bewering dat de verdachte de vrouw had vastgeboden, zodat ze hem niet achterna kon komen, trekt de rechtbank ernstig in twijfel. De officier van justitie vindt het logischer „dat Van D. alle sporen van zijn misdadige en gewelddadige gedrag plus de doodsoorzaak van zijn partner heeft proberen te wissen door het complete appartement inclusief zijn eigen vriendin in vlammen te laten opgaan.”

Ook zijn exen verklaren dat de Tielenaar uiterst gewelddadig is. ’Hij is een fanatiek liefhebber van wurgseks, heeft meerder vriendinnen verkracht en bont en blauw geslagen.