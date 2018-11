Proces tegen voormalige SS'er (94) begonnen

De hoogbejaarde verdachte ontkent de beschuldigingen. Hij werd dinsdag in een rolstoel de rechtszaal ingereden. Ⓒ EPA

MÜNSTER - Een voormalige SS-bewaker (94) in een concentratiekamp is ruim zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog voor de rechter verschenen in Münster. Johann Rehbogen wordt ervan verdacht te hebben geweten van de gruweldaden in kamp Stutthof bij Danzig, het hedendaagse Gdańsk.