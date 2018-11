Glasplaat van 91 kg valt op hoofd voorbijganger

Het ongeval is gebeurd tijdens werkzaamheden. Bij het station waren twee glaszetters aan het werk om de glasplaten, die zo’n vijf centimeter dik zijn, te vervangen. Rond 11.00 uur viel een plaat naar beneden.

Het slachtoffer liep op de trap. Hij werd geraakt en heeft verwondingen aan zijn hoofd. Hij was wel bij kennis. „De man kon zelfstandig de ambulance in, dus in die zin lijkt het mee te vallen. Maar met hoofdletsel weet je het nooit”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Het Rotterdamse bedrijf zou dinsdag een glasplaat vervangen waar een ster in zat. „Dat was de plaat náást de gevallen plaat, dus niet de plaat die uiteindelijk viel”, legt de directeur van het bedrijf uit aan Omroep Brabant. Volgens hem had die glasplaat nooit mogen vallen. De monteurs zijn zich echt rot geschrokken en zitten nog te bibberen”, vertelt hij.

„Een van de glaszetters stond boven bij de balustrade en voelde dat die leuning los op het glas lag. Hij pakte de leuning vast en ineens viel die plaat naar beneden”, vertelt de directeur. En dat is iets wat volgens hem niet mag gebeuren. „Het glas zit namelijk normaal gesproken aan de onderkant vast in een strook en is onder andere afgekit. Die strook houdt de glasplaat op zijn plek, niet de leuning.”

Ondertussen is de Inspectie SZW begonnen met een onderzoek. ProRail, die verantwoordelijk is voor de trappen en balustrades bij het perron, zegt ook erg geschrokken te zijn. Omdat men nog bezig is met het onderzoek, wil de spoorbeheerder nog niet inhoudelijk reageren.

De glasplaat die de man op zijn hoofd kreeg, is enorm zwaar. Ⓒ Toby de Kort, MaRicMedia