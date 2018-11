Huwelijksrecord: Arend en Aaltje ruim 80 jaar getrouwd

De 102 jaar oude Arend en de 100-jarige Aaltje wonen nog zelfstandig in een seniorenwoning. Ze trouwden op 22 januari 1938. In januari, bij het eiken jubileum, kregen ze onder meer een handgeschreven kaart van koning Willem-Alexander.

Het oude record stond op naam van Pieter Ably en Henriëtte Tritsch. Zij trouwden in juni 1928 in de buurt van Parijs. Het huwelijk eindigde in april 2009, toen Henriëtte Tritsch overleed. In november van dat jaar stierf Pieter Ably.