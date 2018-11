Warmste novemberdag ooit

Over het hele land gemeten was het dinsdag het warmst in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) met 20,4 graden. Op KNMI-meetpunten elders in Nederland is het sinds het begin van de officiële weermetingen in 1901 maar in vier jaren warmer geweest in november.

In oktober werden al drie warmterecords gebroken, meldde Weeronline. Op 13 oktober werd het in De Bilt zelfs 26,3 graden. Daar tegenover staan drie kouderecords dit jaar. Het laatste kouderecord is van bijna anderhalve maand geleden. Op 23 september werd het in De Bilt 10,9 graden.