Crimineel geld in horeca: ondernemer moet voortaan aantonen waar kapitaal vandaan komt

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam mag een nieuwe methode toepassen om te controleren of (horeca)ondernemers gebruikmaken van crimineel verkregen geld. De bestuursrechter heeft bepaald dat de gemeente voorafgaand aan de vergunningverlening kan vragen hoe de aanvragers aan hun geld komen. Op die manier kan de hoofdstad beter nagaan of er sprake is van ’fout’ geld, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.