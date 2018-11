100.000 migranten naar Europa gereisd in 2018

Migranten die in bootjes de zee oversteken, hebben dit jaar vooral Spanje als eindbestemming. Daar zijn tussen 1 januari en 4 november ongeveer 49.000 mensen aan land gekomen. Daarna volgen Griekenland (bijna 28.000 migranten) en Italië (ruim 22.000).

Het aantal migranten dat de oversteek waagt, vertoont wel een dalende lijn. In dezelfde periode vorig jaar ging het om bijna 155.000 mensen en in 2016 zelfs om bijna 338.000 personen. In dat jaar was de grens van 100.000 migranten via de zeeroutes al in februari gehaald.