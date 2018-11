1 / 2 1 / 2

Woede, ongeloof, maar vooral grote angst. Betrokkenen die lustmoordenaar en verkrachter Martin C. kennen zijn verbijsterd dat hij op verlof mag. Zoals de toenmalige teamleider van de politie in de zaak van Sybine Jansons, Marcel Tiehuis. „Als hij vrijkomt is het wachten op weer een slachtoffer.”