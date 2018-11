’Verlof lustmoordenaar onbegrijpelijk’

Martin C. mag vandaag zijn cel uit voor verlof, terwijl de rechtbank een jaar geleden zijn tbs nog verlengde met twee jaar. „Dat is onbegrijpelijk en het haalt draagvlak weg onder de tbs-behandeling”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Wederom een herhaling van zetten. Van Toorenburg gaat Dekker vragen een aantal punten te wijzigen. Houd dan als Kamerlid je mond in plaats van deze heilloze vragen te stellen. Jaar in jaar uit hetzelfde stramien. In Nederland hebben moordenaars meer rechten dan de bevolking.

P. Camnaart