Elf bewoners en twee medewerkers noodopvang Goes positief getest

Zes positief geteste personen zonder klachten zitten vijf dagen in isolatie in een apart gedeelte van de Zeelandhallen. Zes met klachten zijn overgeplaatst naar een andere locatie van het COA. Zij moeten zeven dagen in isolatie en mogen daaruit als ze aan het einde ten minste 24 uur klachtenvrij zijn. De overige bewoners van de noodopvang kunnen gewoon vrij rondlopen, laat de woordvoerder weten.

Vanwege de oplopende besmettingscijfers werden alle bewoners van de noodopvang uit voorzorg vrijdag en woensdag getest. Volgens de woordvoerder is het logisch dat er dan mensen positief testen. „Dat zou je ook hebben als je iedereen op de markt in Goes zou testen.” Het is niet nog nodig om nog een keer alle bewoners te testen. „De crisis lijkt te zijn bezworen. Wellicht dat we nog een keer massaal gaan testen in de winter, als de besmettingscijfers weer oplopen”, aldus de woordvoerder.

Bij binnenkomst in de noodopvang was iedereen negatief getest op Covid-19. „Dus ze hebben de besmetting ergens in het Zeeuwse opgepakt. Het aantal besmettingen in Nederland loopt op, dus de kans voor hen om het op te vangen is niet anders dan voor andere mensen in Nederland”, zei een COA-woordvoerder eerder daarover.