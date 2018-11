Ⓒ Flashlight Fotografie

WARMNOND - Inwoners van Warmond mijden al tijden ’s avonds hun geliefde recreatiegebied Koudenhoorn. Een zomer van overlast, veroorzaakt door een groep hangjongeren, kwam afgelopen weekend tot een hoogtepunt met een explosie bij een woonboot. Wie erachter zit is nog niet bekend, maar de inwoners van Warmond kijken allemaal dezelfde kant op. „Eén plus één is twee.”