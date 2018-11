Uitslag Stelling: ’Goed voor de staatskas’

Onderzoeksbureau Ecorys kwam deze week met een rapport waarin zij waarschuwt voor de negatieve gevolgen voor de economie wanneer de kilometerheffing voor vrachtwagens doorgaat. Het kost banen, verzwakt de concurrentiepositie van onze havens en maakt boodschappen duurder, is de conclusie. Het merendeel van de respondenten is daar ook van overtuigd. „Vrachtwagens zijn de motor van de BV Nederland. We zijn een exportland dus reuze afhankelijk van vrachtverkeer.”

Het rekeningrijden komt in de plaats van het Eurovignet en de wegenbelasting voor vrachtwagens gaat omlaag. Daarnaast wil het kabinet een deel van de inkomsten aan de sector teruggeven in de vorm van subsidies voor innovatie en duurzaamheid. De meerderheid van de respondenten is desondanks niet voor het plan te porren. „Weer zo’n idioot plan onder het mom ’groen’. Het doet helemaal niks voor het milieu. De vrachtwagens blijven echt wel rijden, geen kilometer minder.”

Volgens Transport en Logistiek Nederland (TNL) betekent de kilometerheffing enkel een lastenverzwaring voor de vrachtsector en daar is het gros het mee eens.

Een op de zeven vindt het daarentegen een prima idee om rekeningrijden voor truckers in te voeren. De meesten van hen zien dat het liefst op alle wegen om sluipverkeer te voorkomen. „Gewoon doen”, zegt iemand. „Duitsland en België doen het ook. Nu rijden buitenlandse vrachtwagens hier de weg kapot zonder dat ze wegenbelasting betalen. Duitsers gaan vanwege de taks liever bij Maastricht de grens over en bij Groningen weer terug de grens over naar Duitsland.” Een andere respondent voert als argument het milieu aan: „Vrachtwagens zijn hele grote vervuilers, die zeker aangepakt moeten worden”. Sommige voorstanders van de taks wijzen op de toenemende files: „Die zijn economisch ook een kostenpost.”

Er zijn echter maar weinig stellingdeelnemers die denken dat een vrachttaks ook echt tot minder vrachtverkeer en minder files op de weg zal leiden. „Vrachtwagens moeten goederen afleveren. Wij willen toch dat er spullen in de winkel liggen. Kortzichtig om te denken dat een extra belasting dit tegenhoudt.”

Veel respondenten (43%) verwachten juist dat vrachtbedrijven zullen overstappen op bestelauto’s en kleinere vrachtwagens om de taks te ontlopen. „Nog meer files door kleine vrachtwagens op de weg, die de grotere moeten vervangen”, stelt iemand.

De meesten (80%) voelen ook weinig voor een kilometerheffing voor personenauto’s. „Veel mensen hebben geen keuze en zullen met de auto van A naar B moeten. Waarom dan weer extra betalen? We betalen al genoeg belasting”, wordt gemopperd.

Een minderheid van 16 procent zou echter het liefst zo snel mogelijk zo’n heffing invoeren. „Er is geen alternatief”, reageert zo’n voorstander. „De spits moet ontlast worden en dat kan alleen maar als mensen het in hun portemonnee voelen. Wel dient het alternatief, het openbaar vervoer, verbeterd te worden en moet fietsen gestimuleerd worden.”