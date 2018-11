’Geen WOZ-bijtelling voor zonnepanelen’

De rechtbank in Assen heeft de gemeente Emmen in het gelijk gesteld in een rechtspraak van iemand die zonnepanelen op zijn dak legde en bezwaar maakte tegen ophoging van 11% van de WOZ-waarde op zijn woning bij vergelijkbare woningen. Zonnepanelen geeft een meerwaarde aan woningen volgens de rechter. Ook het gerechtshof in Leeuwarden bevestigde dit.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor o.a. aanslag door het waterschap. Waardering van woning bij overlijden en schenking. Onroerendezaakbelasting eigenaar en gebruiker.

In 2030 moet iedere woning in Nederland energie neutraal. Dus moeten we zonnepanelen laten leggen, zonneboilers en warmtepompen aanschaffen. Daar hangt een pittig prijskaartje aan.

De VVD is tegen WOZ bijtelling en de meeste andere politieke partijen staan sympathiek tegenover dat idee.

Als deze opeenstapeling van investeringen zoveel impact heeft op de WOZ-waarde, wie wil dit dan nog?

Wilma Beskers, Borculo