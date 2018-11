Drie doden gevonden in puinhopen Marseille

De twee panden stortten maandagochtend in. Ze verkeerden in slechte staat en één van de gebouwen was al onbewoonbaar verklaard. Een derde pand stortte later op de dag in. Er woonden mogelijk krakers in gebouwen. Nog vier tot zeven mensen worden vermist.

Een grootscheepse zoektocht gaat door. Reddingswerkers doorzoeken een berg puin van zeker vier meter hoog.